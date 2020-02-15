Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

Перед заседанием суда мужчина сообщил, что его задержали в аэропорту Хабаровска перед вылетом в Комсомольск к двум сыновьям. 14 февраля дети были переданы родной матери

Обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево (Фото: СК РФ / ТАСС)

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Подозреваемый Гаврилов Виктор Сергеевич будет находиться под стражей до 13 апреля. Как уточняет ТАСС, перед заседанием суда мужчина сообщил, что его задержали в аэропорту Хабаровска перед вылетом в Комсомольск к сыновьям. Адвокат мужчины Дмитрий Ястребов уточнил, что будет обжаловать арест.

По предварительным данным, в конце января Гаврилов оставил двоих сыновей 2011 и 2014 года рождения в аэропорту Шереметьево, после чего улетел в Ростов-на-Дону. По данным ТАСС, вместе с несовершеннолетними сотрудники полиции обнаружили свидетельства об их рождении и записку отца с просьбой приютить мальчиков, так как у него нет денег.

Впоследствии мужчина сдался следователям и сообщил, что хотел найти работу в Москве, после чего собирался забрать детей. В итоге сыновей забрала сначала бабушка, а впоследствии — родная мать. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по уголовным стсатьям об оставлении в опасности, истязании и краже (мужчина якобы наносил побои жене, а также украл деньги у знакомой).