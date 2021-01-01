СК завершил расследование по делу ОПГ Шишкана в Подмосковье

Видео: СК РФ

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Следственный комитет завершил расследование в отношении участников организованной преступной группировки Олега Медведева (Шишканова, криминальная кличка Шишкан) в Подмосковье. Судить будут 18 членов преступного сообщества, сообщает пресс-служба СК.

«В зависимости от роли каждого его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии и другие (ст.ст.105, 163, 111, 222, 209, 210, 210.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Медведева и его сообщников обвиняют, в частности, в убийстве генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году. В ходе расследования в доме Сидоровой были обнаружены следы крови. А на территории соседнего от дома Сидоровой района была найдена сгоревшая машина.

Как сообщает СК, преступная группировка пыталась направить расследование уголовного дела по «ложному следу». «Находились «свидетели», утверждавшие, что после возбуждения уголовного дела видели Сидорову живой, в некоторых публикациях СМИ версия о бегстве за границу преподносилась как наиболее обоснованная», — сказали в пресс-службе. В связи со сложностью раскрытия убийства в 2019 году уголовное дело было передано в центральный аппарат СК, отметили в ведомстве.