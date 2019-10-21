В Подмосковье нашли тела четырех жертв банды Шишканова

По предварительным данным, мотивом преступления могли быть разногласия между Шишкановым и погибшей, возникшие из-за бизнеса последней

В Подмосковье в рамках расследования дела о преступном сообществе Олега Шишканова (после смены фамилии — Медведев) найдены тела четырех человек, убитых в 2012 году, сообщается на сайте Следственного комитета.

«Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое ее родственников», — говорится в сообщении. Следствие считает, что их убили члены банды по указанию Шишканова.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила РБК, что речь идет о депутате Заксобрания Раменского района, ее муже, сыне и сестре, похищенных в 2012 году.

По факту похищения в 2012 году было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 105 УК («Похищение человека» и «Убийство»). Подозреваемые были задержаны. По версии следствия, мотивом преступления могли быть разногласия между погибшей и Шишкановым, связанные с ее бизнесом.