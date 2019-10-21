Появилось видео с места обнаружения жертв банды Шишканова в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места в Подмосковье, где обнаружили тела гендиректора племзавода, депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, в убийстве которых подозревают членов банды Олега Шишканова.

Раскопки, отмечает СК, велись недалеко от одного из дачных поселков в Раменском районе. Тела, как следует из видео, были закопаны на большой глубине — территорию предварительно раскапывали бульдозерами и экскаваторами. Внизу ямы, на глубине четырех метров, и удалось найти тела погибших.

Видео: Следственный комитет РФ

Во время поисков следователи обследовали территорию площадью 2 кв. км, а во время раскопок выкапывали ямы до десяти метров глубиной.