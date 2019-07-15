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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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СК заявил о задержании вора в законе Олега Шишканова
Его подозревают в причастности к убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи
Олег Шишканов (Фото: ИА «Прайм Крайм»)

Сотрудники ФСБ и следователи задержали в Московской области криминального авторитета Олега Шишканова (Шишкан), его подозревают в причастности к убийству депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Задержание произошло в Люберцах. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году Сидоровой и членов ее семьи. Помимо этого его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Татьяна Сидорова, ее супруг, младший сын и сестра пропали в конце февраля 2012 года. Ее исчезновение заметили на работе, когда она не явилась на запланированное совещание. Следствие не исключало версию того, что причиной убийства могла стать служебная или предпринимательская деятельность депутата. Помимо работы в заксобрании Раменского района Сидорова занимала должность гендиректора компании «Племзавод Раменское».

Одновременно с новостями о задержании Шишканова появилась информация о задержании в одном из ресторанов города Люберцы участников «сходки» уголовно-преступной среды, которые занимаются криминальным покровительством предпринимателей. Всего, по данным МВД, задержали 32 человек. Против всех них завели административные протоколы по с. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка). Связано ли это с делом Шишканова, не уточняется.

Автор: Анна Трунина, Александра Юшкавичюте
Теги: Московская область, вор в законе, криминальный авторитет, задержание ..., Следственный комитет
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