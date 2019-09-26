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Полиция и ФСБ задержали подозреваемых в убийстве подмосковного депутата

Сотрудники полиции и ФСБ задержали семь подозреваемых в убийстве депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2012 году, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе розыска было установлено, что к убийству причастны участники организованного преступного сообщества во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Шишкан» — Олегом Медведевым (до смены фамилии Шишкановым — РБК). Предполагаемым мотивом преступления в ведомстве назвали разногласия между главарем ОПГ и депутатом, связанные с ее бизнесом.

Задержание семи фигурантов проходило в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях.

«Поиск места захоронения тел похищенной женщины и ее родственников продолжается», — сказала Волк.

Татьяна Сидорова, ее супруг, младший сын и сестра пропали в конце февраля 2012 года. Помимо работы депутатом заксобрания Раменского района Сидорова возглавляла компанию «Племзавод Раменское».

В июле 2019 года в Московской области был задержан Олег Шишканов, которого следствие подозревает в убийстве депутата Сидоровой и ее семьи.

Теги: Убийство, ОПГ, новости РБК
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