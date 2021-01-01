Путин взял экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском под личный контроль

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Президент Владимир Путин взял под личный контроль проблемную ситуацию с экологией в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Еще с советских времен здесь копились опасные токсичные отходы, оставленные без присмотра. О своем решении президент заявил в ходе совещания о ликвидации вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы все — все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, — должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен сам то же самое делать», — отметил Путин, назвав сложившуюся ситуацию неординарной.

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