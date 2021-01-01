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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Посол Франции получил ноту протеста Азербайджана из-за Нагорного Карабаха

Закари Гросс
Закари Гросс (Фото: france.azerbaidjan / Facebook)

Посла Франции Закари Гросса вызвали в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с тем, что французский сенат рекомендовал правительству республики признать Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИДа.

«Французский посол был проинформирован о нарушении сенатом норм и принципов международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года», — указано в сообщении.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Накануне сенат Франции практически единогласно принял резолюцию, призывающую французское правительство признать Республику Нагорный Карабах. «Против» проголосовал один сенатор из 306.

МИД Франции отказался признать независимость региона. Госсекретарь ведомства Жан-Батист Лемуан пояснил, что такой шаг не принес бы никому выгоды.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию сената исторической. «Признание Арцаха становится частью международной повестки», — сообщил он.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сравнил решение сената с клочком бумаги.

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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились бои. Армения и Азербайджаном обвинили друг друга в разжигании конфликта и нанесении первого удара. Страны трижды пытались договориться о перемирии, однако каждый раз оно срывалось.

По утверждениям Баку, за время военных действий Азербайджану удалось взять под контроль значительные территории региона на границе с Ираном, занять города Гадрут, Джебраил, Физули и Зангелан, продвинуться в направлении Мартуни и Шуши. Ереван заявил о значительных потерях у противника и его неудачах на северном фланге линии соприкосновения.

Мирное соглашение Армении и Азербайджана при посредничестве России предполагает потерю непризнанной Республикой Нагорный Карабах части территорий, которые отходят Азербайджану. Среди них город Шуша.

В подписанном странами документе нет отсылок к тому, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен в будущем, как нет упоминания и Минской группы ОБСЕ, под эгидой которой проходили все мирные переговоры последнего времени.

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Франция Азербайджан Нагорный Карабах нота протеста
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