В Баку сочли резолюцию сената Франции по Карабаху «листком бумаги»

В Баку расценивают резолюцию сената Франции, призывающую правительство признать Нагорный Карабах, как обычный листок бумаги. Об этом сообщил «РИА Новости» помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное, как обычный листок бумаги» — сказал Гаджиев.

Он назвал резолюцию клочком бумаги, принятым во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН. Гаджиев считает, что из-за намерений и объективной деятельности Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН документ вызывает серьезные вопросы

25 ноября сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер. При этом МИД Франции отказался признать независимость региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал принятую резолюцию исторической.