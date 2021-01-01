Пашинян назвал историческим признание сенатом Франции Нагорного Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исторической резолюцию, принятую французским сенатом и призывающую правительство признать Нагорный Карабах.
«Решение, принятое французским сенатом, историческое. Признание Арцаха становится частью международной повестки», — написал он в Facebook.
Ранее стало известно, что во Франции большинство сенаторов проголосовали за принятие резолюции, призывающей правительство признать Нагорный Карабах.
Документ носит рекомендательный характер. Авторы резолюции осуждают «военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников», и призывают немедленно вывести войска с «захваченных территорий».
МИД Франции отказался признать независимость региона.