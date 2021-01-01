Пашинян назвал историческим признание сенатом Франции Нагорного Карабаха

После военного конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе 10 ноября было подписано мирное соглашение между Баку, Ереваном и Москвой. Согласно документу Азербайджан получает занятые во время боевых действий территории и потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах. Также из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы.

Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах. Для сохранения стабильности в регионе будут присутствовать российские миротворцы.