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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал условие продления миссии миротворцев России в Карабахе

Из-за затяжного характера конфликта пребывание российских миротворцев в спорном регионе может затянуться. Премьер Армении подчеркнул, что сейчас главная их задача — стабильность и безопасность Карабаха
Фото:Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе может превысить пятилетний срок из-за затяжного характера конфликта. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС.

По словам Пашиняна, главной задачей миротворческого контингента является безопасность и стабильность региона. «Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», — пояснил премьер.

Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку
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Сергей Шойгу и Никол Пашинян (справа)

«На данный момент главный вопрос — обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию», — добавил Пашинян.

Согласно совместному заявлению Армении, Азербайджана и России, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора развертываются российские миротворцы. В документе говорится, что на позициях миротворцы будут находиться пять лет, также возможно автоматическое продление на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить действие положения. В регионе миротворцы должны осуществлять контроль за соблюдением перемирия.

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе
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Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

20 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что миротворческий контингент завершил развертывание в Карабахе. В результате 250 авиарейсов в регион доставили 1960 человек и 552 единицы техники. Они разместятся в 23 наблюдательных пунктов.

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В число задач, стоящих перед российскими военнослужащими, входило разминирование Лачинского коридора, который соединяет Армению и Карабах. В Минобороны рассказали, что саперы завершили разминирование 28-километрового участка.

Позже стало известно, что офицер российских вооруженных сил получил ранение при подрыве на мине. Он входил в группу по поиску и обмену телами погибших и вел поисковые работы в Тертерском районе. Россиянина доставили в больницу в Баку. Кроме него ранения получили сотрудника МЧС Нагорного Карабаха, а один азербайджанский военный погиб.

Авторы
Роман Котерев, Михаил Котляр
карабахский конфликт ввод миротворцев Никол Пашинян
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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