Пашинян назвал условие продления миссии миротворцев России в Карабахе

Из-за затяжного характера конфликта пребывание российских миротворцев в спорном регионе может затянуться. Премьер Армении подчеркнул, что сейчас главная их задача — стабильность и безопасность Карабаха

Фото: Сергей Гриц / AP

Пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе может превысить пятилетний срок из-за затяжного характера конфликта. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС.

По словам Пашиняна, главной задачей миротворческого контингента является безопасность и стабильность региона. «Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», — пояснил премьер.

«На данный момент главный вопрос — обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию», — добавил Пашинян.

Согласно совместному заявлению Армении, Азербайджана и России, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора развертываются российские миротворцы. В документе говорится, что на позициях миротворцы будут находиться пять лет, также возможно автоматическое продление на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить действие положения. В регионе миротворцы должны осуществлять контроль за соблюдением перемирия.