Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры прошли 23 и 24 ноября. В ходе бесед Алиев, Пашинян и Путин обсудили работу российских миротворцев, оказание гуманитарной помощи, а также экономическое взаимодействие в Нагорном Карабахе.

«Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению», — добавили в Кремле.

Также они обсудили выполнение договоренностей по урегулированию в Нагорном Карабахе и итоги поездки российской межведомственной делегации в Баку и Ереван.