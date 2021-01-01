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Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе

Фото:Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры прошли 23 и 24 ноября. В ходе бесед Алиев, Пашинян и Путин обсудили работу российских миротворцев, оказание гуманитарной помощи, а также экономическое взаимодействие в Нагорном Карабахе.

«Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению», — добавили в Кремле.

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Также они обсудили выполнение договоренностей по урегулированию в Нагорном Карабахе и итоги поездки российской межведомственной делегации в Баку и Ереван.

Трехстороннее соглашение Азербайджана, Армении и России вступило в силу с 10 ноября. Согласно его условиям, в Нагорном Карабахе устанавливается режим прекращения огня, а на линию соприкосновения войск вводятся российские миротворцы. Кроме того, Азербайджану отойдут несколько районов Карабаха.

Ранее, 20 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным доложил о завершении развертывания миротворческого контингента на территории Карабаха. По словам Шойгу, всего в Карабахе находятся 1960 военнослужащих и 552 единицы техники.

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