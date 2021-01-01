Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку

Сергей Шойгу и Никол Пашинян (справа) (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями российской делегации в Ереване поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за поддержку во время военных действий из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Слова армянского премьера приводятся на сайте кабмина страны.

«Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента России, премьер-министра России, вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить вас за это», — сказал Пашинян.

Он выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией в сфере безопасности и в военной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Нагорном Карабахе.

Российская делегация прибыла в Ереван 21 ноября. Кроме Шойгу, в ее состав вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, а также другие представители российского правительства. Затем российская делегация отправилась в Баку.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным подписали совместное мирное соглашение.

Стороны договорились о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября, а также договорились о размещении российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе.

Согласно договоренностям Азербайджан получает территории, потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах. Кроме того, из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, Азербайджану — создание транспортного коридора в эксклав Нахичевань. Также в регионе будут присутствовать российские миротворцы для сохранения стабильности.

20 ноября миротворческий контингент России закончил развертывание в Нагорном Карабахе.