Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе

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Российский миротворческий контингент завершил развертывание в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с главой государства Владимиром Путиным.

«Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач», — заявил он.

Шойгу уточнил, что всего в Карабах было совершено 250 авиарейсов, в результате чего были доставлены 1 960 человек и 552 единицы техники. Российские миротворцы развернули 23 наблюдательных поста.

Таким образом, Нагорный Карабах и Лачинский коридор, соединяющий территорию с Арменией, находятся под контролем миротворческого контингента.