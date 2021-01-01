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Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе

Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский миротворческий контингент завершил развертывание в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с главой государства Владимиром Путиным.

«Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач», — заявил он.

Шойгу уточнил, что всего в Карабах было совершено 250 авиарейсов, в результате чего были доставлены 1 960 человек и 552 единицы техники. Российские миротворцы развернули 23 наблюдательных поста.

Таким образом, Нагорный Карабах и Лачинский коридор, соединяющий территорию с Арменией, находятся под контролем миротворческого контингента.

Какие памятники в Карабахе вместе с территорией перешли под контроль Баку
Фотогалерея 

После вооруженного конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе 10 ноября было подписано мирное соглашение между Баку, Ереваном и Москвой. Согласно документу, Азербайджан получает занятые во время боевых действий территории и потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах.

Более того, из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, Азербайджану — создание транспортного коридора в эксклав Нахичевань. Также в регионе будут присутствовать российские миротворцы для сохранения стабильности.

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