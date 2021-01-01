Российские миротворцы разминировали Лачинский коридор в Карабахе

Фото: Минобороны РФ

Российские саперы разминировали территорию Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 км», — сказал Конашенков.

По его словам, движение гражданского транспорта по данному участку было открыто утром 17 ноября.

Также в военном ведомстве рассказали, что более 1,2 тыс. беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, вернулись в Степанакерт.