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Российские миротворцы разминировали Лачинский коридор в Карабахе

Фото:Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские саперы разминировали территорию Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 км», — сказал Конашенков.

По его словам, движение гражданского транспорта по данному участку было открыто утром 17 ноября.

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Также в военном ведомстве рассказали, что более 1,2 тыс. беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, вернулись в Степанакерт.

В Минобороны добавили, что «режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», Армения и Азербайджан продолжают обмен телами погибших.

Россия приступила к вводу миротворцев в Нагорный Карабах 10 ноября, после того как Армения, Азербайджан и Россия объявили о соглашении, прекращающем военные действия в Нагорном Карабахе. Стороны договорились, что для контроля за исполнением достигнутых договоренностей Россия на пять лет отправит 1960 миротворцев и 500 единиц техники в регион. Накануне в Карабахе завершилось развертывание 25 наблюдательных постов миротворцев.

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