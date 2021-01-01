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Политика ,  
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Малофеев привлек Дугина, Скуратова и Глазьева для «народосбережения»

Константин Малофеев
Константин Малофеев (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В России появилось новое общественное объединение — общество «Царьград», цель которого — представлять интересы русского народа, борьба с русофобией, а также поддержка кандидатов в депутаты, приверженных традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Константина Малофеева — основателя телеканала «Царьград ТВ», председателя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». В объединение вошел и бывший глава Белгородской области Евгений Савченко, последний ельцинский губернатор, которого Путин отправил в отставку в конце сентября.

Решение о создании объединения было принято на съезде общества «Двуглавый Орел» 22 ноября в Москве. На базе этого общества и создается объединение. На съезде присутствовали в том числе представители Союза добровольцев Донбасса, Союза казаков-воинов России и зарубежья, Союза православных женщин.

Малофеев, обращаясь к присутствующим, отметил, что число единомышленников — тех, кто «начинает и заканчивает свой день с «Царьградом», — по всей стране составляет около миллиона человек, месячная аудитория — почти 30 млн человек.

«Мы — крупнейший независимый консервативный медиаресурс в стране. За последние месяцы, особенно в карантин, мы получили тысячи обращений о необходимости объединения наших сторонников под эгидой единой мощной организации. И сегодня такое объединение создано», — заявил он.

По его словам, уже сейчас «Царьград» — «самая крупная русская организация страны». К объединению уже присоединились такие организации, как Союз казаков-воинов России и зарубежья, Союз добровольцев Донбасса, а также Союз православных женщин, всего 78 тыс. человек, которых «объединяет любовь к своему Отечеству и неравнодушие к его судьбе».

Председателем общества «Царьград» был избран Малофеев. Среди членов высшего совета — первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций и религиозных объединений Николай Земцов, сенатор от Белгородской области Евгений Савченко, юрист и бывший генпрокурор Юрий Скуратов, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, философ Александр Дугин, глава Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

В экспертный совет вошли президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, политолог Богдан Безпалько, заслуженный профессор МГУ, социолог Анатолий Антонов, журналист Эдвард Чесноков, главный редактор EADaily Алексей Демин, журналист сирийского происхождения Аббас Джума.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Среди целей объединения называются «претворение в жизнь «русских поправок» в Конституцию 1 июля 2020 года, народосбережение», защита традиционной семьи, участие в формировании государственной культурной и образовательной политики, а также защита традиционных ценностей русского народа.

Кроме того, «Царьград» намерен принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году в качестве «общественного контролера», отметили в пресс-службе Малофеева. «Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа», — рассказали там.

Члены общества окажут поддержку кандидатам в депутаты, которые привержены «народосбережению, защите традиционной семьи, возрождению имперских традиций российской государственности, сохранению гражданского мира и согласия, поддержанию политической и социальной стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности» России.

Тем, кого уличат в русофобии, оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды и умалении значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, «будет оказано всевозможное законное противодействие», добавили в пресс-службе.

Консервативный телеканал «Царьград» был основан Малофеевым в 2015 году. В июле «Царьград» сообщил, что его канал на YouTube был заблокирован. Канал назвал это политической акцией против Малофеева, который находится под санкциями США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усмотрела в этом политическую цензуру и нарушение свободы мнения. В Google же заявили, что строго соблюдают законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Руководство телеканала подало иск к Google в Арбитражный суд Москвы.

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