Малофеев привлек Дугина, Скуратова и Глазьева для «народосбережения»

Константин Малофеев (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В России появилось новое общественное объединение — общество «Царьград», цель которого — представлять интересы русского народа, борьба с русофобией, а также поддержка кандидатов в депутаты, приверженных традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Константина Малофеева — основателя телеканала «Царьград ТВ», председателя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». В объединение вошел и бывший глава Белгородской области Евгений Савченко, последний ельцинский губернатор, которого Путин отправил в отставку в конце сентября.

Решение о создании объединения было принято на съезде общества «Двуглавый Орел» 22 ноября в Москве. На базе этого общества и создается объединение. На съезде присутствовали в том числе представители Союза добровольцев Донбасса, Союза казаков-воинов России и зарубежья, Союза православных женщин.

Малофеев, обращаясь к присутствующим, отметил, что число единомышленников — тех, кто «начинает и заканчивает свой день с «Царьградом», — по всей стране составляет около миллиона человек, месячная аудитория — почти 30 млн человек.

«Мы — крупнейший независимый консервативный медиаресурс в стране. За последние месяцы, особенно в карантин, мы получили тысячи обращений о необходимости объединения наших сторонников под эгидой единой мощной организации. И сегодня такое объединение создано», — заявил он.

По его словам, уже сейчас «Царьград» — «самая крупная русская организация страны». К объединению уже присоединились такие организации, как Союз казаков-воинов России и зарубежья, Союз добровольцев Донбасса, а также Союз православных женщин, всего 78 тыс. человек, которых «объединяет любовь к своему Отечеству и неравнодушие к его судьбе».