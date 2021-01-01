RT и «Царьград» поддержали проект о санкциях против иностранных ресурсов

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Телеканал Russia Today (RT) поддерживает внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает санкции против иностранных соцсетей и ИТ-ресурсов за дискриминацию россиян и цензуру российских СМИ. Об этом РБК заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, телеканал готов отказаться от иностранных видеоплатформ и соцсетей в пользу отечественных, как только это будет возможно сделать без потери аудитории. Она выразила надежду, что над этим также ведется работа.

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев также поддержал инициативу.

«Именно на такую реакцию законодателей рассчитывал телеканал «Царьград», когда нас незаконно заблокировал Google. <...> Этот законопроект — первый шаг на пути установления нашего цифрового суверенитета в собственной стране», — отметил он в разговоре с РБК. Малофеев уточнил, что речь идет не о развлекательной платформе или поисковой машине, а о том, кто «будет контролировать мозги наших граждан».