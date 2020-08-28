«Царьград» подал иск к Google в ответ на блокировку канала на YouTube

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Руководство телеканала «Царьград» подало иск к Google в Арбитражный суд Москвы, свидетельствуют данные картотеки суда. На сайте телеканала уточняется, что иск связан с блокировкой YouTube-канала «Царьграда».

Как отмечается в заявлении, иск был зарегистрирован 27 августа. Телеканал требует от Google восстановить доступ «Царьграда» к аккаунту в YouTube и признать недействительным отказ от договора на монетизацию контента.

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», — цитируются в заявлении слова учредителя телеканала Константина Малофеева.

В июле «Царьград» сообщил, что его канал на YouTube был заблокирован без предупреждения и объяснения причин. На своей странице во «ВКонтакте» телеканал опубликовал скриншот уведомления о блокировке. Там говорится, что аккаунт был отключен и не подлежит восстановлению, так как нарушил экспортное законодательство.