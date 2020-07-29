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Захарова увидела «политическую цензуру» в блокировке аккаунтов Царьграда

Решение Google о блокировке телеканала «Царьград» в видеохостинге YouTube — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников», — отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что это не первый случай, когда Google блокирует аккаунты различных СМИ: ранее были удалены аккаунты телеканала «Крым 24», информационных агентств «Anna News» и «News Front», также блокировке подвергся ресурс «Федерального агентства новостей».

Материал дополняется

Теги: МИД России, Мария Захарова, «Царьград», блокировка
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