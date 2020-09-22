Путин досрочно отправил в отставку последнего ельцинского губернатора

Савченко руководил регионом 27 лет, его полномочия истекали в 2022 году, а теперь будет представлять его в Совфеде. На его место придет бывший глава Российского экологического оператора Денис Буцаев

Владимир Путин и Евгений Савченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко Е.С. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня его подписания. Позже Белгородская областная дума наделила Савченко полномочиями члена Совета Федерации от региона. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Савченко руководил регионом с 1993 года. Он был последним губернатором ельцинского периода и рекордсменом по времени пребывания на своем посту среди глав субъектов. 17 сентября Савченко заявил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий.