Путин досрочно отправил в отставку последнего ельцинского губернатора
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко Е.С. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», — говорится в указе.
Он вступает в силу со дня его подписания. Позже Белгородская областная дума наделила Савченко полномочиями члена Совета Федерации от региона. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.
Савченко руководил регионом с 1993 года. Он был последним губернатором ельцинского периода и рекордсменом по времени пребывания на своем посту среди глав субъектов. 17 сентября Савченко заявил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий.