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Путин досрочно отправил в отставку последнего ельцинского губернатора

Савченко руководил регионом 27 лет, его полномочия истекали в 2022 году, а теперь будет представлять его в Совфеде. На его место придет бывший глава Российского экологического оператора Денис Буцаев
Владимир Путин и Евгений Савченко
Владимир Путин и Евгений Савченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко Е.С. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня его подписания. Позже Белгородская областная дума наделила Савченко полномочиями члена Совета Федерации от региона. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Последний ельцинский губернатор объявил об отставке
Политика
Евгений Савченко

Савченко руководил регионом с 1993 года. Он был последним губернатором ельцинского периода и рекордсменом по времени пребывания на своем посту среди глав субъектов. 17 сентября Савченко заявил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Свое решение экс-губернатор объяснил избранием депутатом Белгородской областной думы, и последующим выдвижением в Совфед.

Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора
Политика
Денис Буцаев

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Источник РБК, близкий к руководству Белгородской области рассказал, что отставка Савченко была его самостоятельным решением. В апреле ему исполнилось 70 лет, но покинуть свой пост в период эпидемии COVID-19 Савченко не мог. Кроме того, перед ним стояла задача проведения выборов в областную думу 13 сентября.

Полномочия Савченко истекали в 2022 году, избираться снова ему не позволяло законодательство. Собеседники РБК сообщали, что врио губернатора станет экс-глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин Евгений Савченко Белгородская область
Материалы по теме
Последний ельцинский губернатор объявил об отставке
Политика
Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора
Политика
РБК
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