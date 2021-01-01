Страны Балтии расширили санкционный список белорусских чиновников

Министерство иностранных дел Эстонии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Литва, Латвия и Эстония добавили в санкционный список по Белоруссии 28 чиновников, которым запрещен въезд в страны Балтии. Об этом сообщает МИД Эстонии.

«Мы продолжаем призывать белорусские власти немедленно положить конец насилию в отношении белорусского народа и освободить всех задержанных во время акций протеста, включая политических заключенных», — говорится в сообщении. В настоящий момент в санкционный список входят 156 человек.

Одновременно с Эстонией свои санкционные списки дополнили Литва и Латвия. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус также сообщил в Twitter о внесении 28 человек в санкционный список трех стран по Белоруссии. Он добавил, что санкции могут быть расширены, если насилие в стране не прекратиться.

Эстонский МИД также отметил, что в настоящее время Евросоюз готовит дополнительные санкции против Белоруссии.