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Протесты в Белоруссии ,  
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Страны Балтии расширили санкционный список белорусских чиновников

Министерство&nbsp;иностранных дел Эстонии
Министерство иностранных дел Эстонии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Литва, Латвия и Эстония добавили в санкционный список по Белоруссии 28 чиновников, которым запрещен въезд в страны Балтии. Об этом сообщает МИД Эстонии.

«Мы продолжаем призывать белорусские власти немедленно положить конец насилию в отношении белорусского народа и освободить всех задержанных во время акций протеста, включая политических заключенных», — говорится в сообщении. В настоящий момент в санкционный список входят 156 человек.

Одновременно с Эстонией свои санкционные списки дополнили Литва и Латвия. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус также сообщил в Twitter о внесении 28 человек в санкционный список трех стран по Белоруссии. Он добавил, что санкции могут быть расширены, если насилие в стране не прекратиться.

Эстонский МИД также отметил, что в настоящее время Евросоюз готовит дополнительные санкции против Белоруссии.

В конце августа балтийские страны ввели персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 28 высокопоставленных белорусских чиновников. Им запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию. В сентябре Латвия и Эстония опубликовали новые санкционные списки, в них вошли около ста белорусских чиновников.

В ответ 29 сентября Минск ввел зеркальные санкции в отношении чиновников из балтийских стран. В санкционный список вошли по сто чиновников из Литвы, Латвии и Эстонии.

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Тихановская попросила ЕС расширить антибелорусские санкции
Политика
Светлана Тихановская

Накануне источники Reuters сообщали, что главы МИДов стран ЕС договорились ввести новые санкции против белорусских чиновников, организаций, компаний и предпринимателей. Они затронут те частные организации, которые, по данным источников, финансируют Александра Лукашенко.

В начале октября ЕС утвердил первый пакет санкций против Белоруссии. В список вошли 40 чиновников, которых Брюссель считает виновными в фальсификации результатов президентских выборов и нарушении прав человека. 6 ноября санкционный список был расширен. На этот раз ограничения ввели против Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще десятка официальных лиц. Белоруссия ввела ответные санкции в отношении стран ЕС и Канады.


 

Эстония Латвия Литва Белоруссия санкции
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Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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Главы МИД стран ЕС договорились ввести новые санкции против Белоруссии
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