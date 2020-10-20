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Протесты в Белоруссии ,  
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Юристы оценили риски для россиян из-за решения суда в Минске по Nexta

Фото:Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Находясь на территории Белоруссии, разумно воздержаться от репостов и пересылок материалов оппозиционного Telegram-канала Nexta после того, как суд страны признал его в стране экстремистским. Об этом РБК рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов.

«На территории Белоруссии распространение материалов, признанных экстремистскими в стране, будет наказуемым даже для иностранных граждан. Поэтому от репостов и пересылок материалов из этого канала, находясь на территории Белоруссии, стоит воздержаться», — посоветовал Надмитов.

Он добавил, что с точки зрения законодательства подписка на канал не должна влечь ответственность, «однако, учитывая сложившуюся сейчас политическую ситуацию, при въезде в Беларусь рекомендуется отписаться от этого канала».

Юрист также пояснил, что этот канал не является экстремистским в России.

«Чтобы он являлся экстремистским в России, он должен быть признан таковым в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года, то есть российским федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу», — сказал собеседник РБК.

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По его словам, российские граждане, подписанные на данный канал в России, не нарушают закон, поскольку на них не распространяется законодательство Белоруссии. А по российским законам наказуемым являются производство, хранение или распространение экстремистских материалов.

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«Прецедентов, в которых граждане привлекались к ответственности за подписку на экстремистские телеграм-каналы или сообщества в социальных сетях, пока нет, однако были случаи привлечения к ответственности за размещение видеозаписей на своей личной странице. В любом случае распространение — это активные действия, то есть репост, пересылка, передача информации другим лицам, поэтому за одну только подписку вряд ли последует ответственность», — отметил Надмитов.

То, что российским пользователям не надо переживать из-за решения белорусского суда, также заявил РБК адвокат коллегии адвокатов «Наумов, Грицюк и партнеры» Артем Грицюк. «Если Верховный суд России признает данный телеграм-канал экстремистским, то тогда в России может наступить наказание, например, за репост сообщения данного канала», — сказал он. По словам юриста, в любом случае подписка на канал не является преступлением. «А если человек репостнул что-то или кому-то переслал из канала, признанного экстремистским, — то да, это нарушение. Если просто подписан на канал и читает его — то это просто любопытство. А любопытство у нас до определенных пределов не наказуемо», — добавил Грицюк.

Суд Центрального района Минска 20 октября признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. Суд решил, что канал публиковал видео и призывы от лица как редакции, так и подписчиков «с признаками экстремистской деятельности». Министерство информации Белоруссии включит Telegram-канал Nexta Live в республиканский список экстремистских материалов и примет меры по ограничению доступа к нему, а также интернет-ресурсам с таким же названием.

Сразу после этого Telegram-канал Nexta сменил логотип и название на «НЕХТА Live».

Telegram-канал Nexta стал популярен в стране во время протестов в стране из-за результатов президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция и протестующие с этими результатами не согласились и потребовали отставки президента и проведения повторных выборов. Аналогичные требования также выдвигали в Европе.

Президент России Владимир Путин признал результаты белорусских выборов и одним из первых поздравил коллегу с победой.

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