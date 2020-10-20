Юристы оценили риски для россиян из-за решения суда в Минске по Nexta

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Находясь на территории Белоруссии, разумно воздержаться от репостов и пересылок материалов оппозиционного Telegram-канала Nexta после того, как суд страны признал его в стране экстремистским. Об этом РБК рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов.

«На территории Белоруссии распространение материалов, признанных экстремистскими в стране, будет наказуемым даже для иностранных граждан. Поэтому от репостов и пересылок материалов из этого канала, находясь на территории Белоруссии, стоит воздержаться», — посоветовал Надмитов.

Он добавил, что с точки зрения законодательства подписка на канал не должна влечь ответственность, «однако, учитывая сложившуюся сейчас политическую ситуацию, при въезде в Беларусь рекомендуется отписаться от этого канала».

Юрист также пояснил, что этот канал не является экстремистским в России.

«Чтобы он являлся экстремистским в России, он должен быть признан таковым в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года, то есть российским федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу», — сказал собеседник РБК.