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Глава «Яндекса» оценил действия Сбербанка фразой «не принято обижаться»

«Яндекс» YNDX ₽4 700,4 +0,2% Купить
Сбербанк SBER ₽238,65 -1,67% Купить
Тигран Худавердян
Тигран Худавердян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«У нас, айтишников, не принято обижаться», — заявил в интервью РБК Тигран Худаврядян, управляющий директор группы компаний «Яндекса». Так топ-менеджер отреагировал на вопрос — не видит ли он преднамеренности в действиях «Сбера», который запускает сервисы во многом аналогичные тем, что есть у самого «Яндекса». «Это же спорт — кто первый добежит, кто лучше всех покажет фигуру высшего пилотажа. Я не думаю, что это чувство [обиды] как-то присутствует», — рассуждает собеседник РБК.

В июне этого года стало известно о прекращении партнерства между «Яндексом» и Сбербанком, которое длилось с 2009 года — тогда финансовая организация стала обладателем «золотой акции» IT-компании. Это позволяло ей блокировать сделки по консолидации 25% «Яндекса» в руках одного владельца. Спустя четыре года, в 2013-м, у сторон появился первый совместный бизнес — «Яндекс.Деньги», а в 2017-м было сформировано СП на базе «Яндекс.Маркет». В результате раздела активов платежный сервис остался у Сбербанка, бизнес онлайн-торговли — у «Яндекса».

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как объяснял Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, причины раздела бизнеса — «конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать». В ноябре 2016-го наблюдательный совет Сбербанка одобрил трансформацию кредитной организации в «финансовую экосистему». Суть экосистемы глава банка Герман Греф тогда объяснял так: «Мы для себя наметили свое будущее: платформенная организация с развитой экосистемой вокруг. Причем часть системы — это наши дочерние сервисы, предприятия, где мы участвуем, также это независимые компании, может быть, малые, средние компании, которые получают доступ сразу же к большому объему данных и большому объему клиентов».

С того момента, уже к июлю 2019-го, Сбербанк вложил в развитие небанковской экосистемы 3% своей чистой прибыли или «плюс-минус $1 млрд», рассказывал тогда Лев Хасис. Все это время, помимо партнерских проектов с «Яндексом», банк активно развивал сотрудничества и с другими сервисами, в том числе и с конкурентами IT-компании. В сентябре 2020-го Сбербанк объявил о еще одной трансформации: новым брендом экосистемы стал «Сбер» — под ним объединены почти все услуги и проекты в периметре компании («СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд»). Тогда Хасис поделился прогнозом — «Сбер» планирует, что 20–30% его доходов будут обеспечивать небанковские продукты. Как уточнял представитель «Сбера», компания рассчитывает, что небанковские сервисы в долгосрочной перспективе будут вносить вклад 20–30% в капитализацию: «Очевидно, это произойдет раньше, чем доходы от небанковских бизнесов достигнут 20–30% от наших общих доходов, поскольку у цифровых сервисов более высокие мультипликаторы».

Тигран Худавердян «Яндекс»
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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