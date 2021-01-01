Сбербанк подключился к созданию единой билетной системы Москвы и области

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину проект единой транспортной карты региона.

С января в подмосковном транспорте можно будет рассчитываться картой «Тройка». С сентября 2021 года начнет действовать единая карта Московского транспортного узла, которой можно будет платить в области и столице везде, кроме такси, напомнил губернатор.

«Это наш проект с Москвой, Сбером. Мы считаем, что универсальная карта более удобная, не нужно выбирать между «Тройкой» и «Стрелкой», — сказал Андрей Воробьев. — Мы стремимся делать единые тарифы, чтобы человеку было максимально комфортно».

«Благодаря запуску новой билетной системы у жителей появятся новые способы пополнения и оплаты проезда. Будет работать экосистема «Тройки», в том числе программа лояльности», — отметил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Оплатить проезд можно будет без физического носителя — с помощью виртуальной «Тройки».

Сбербанк присоединился к созданию единой билетной системы всего Московского региона. Совместно с властями Москвы и области запускается совместное предприятие «СберТройка» в регионах, сообщается на сайте банка.