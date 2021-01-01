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Сбербанк подключился к созданию единой билетной системы Москвы и области

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину проект единой транспортной карты региона.

С января в подмосковном транспорте можно будет рассчитываться картой «Тройка». С сентября 2021 года начнет действовать единая карта Московского транспортного узла, которой можно будет платить в области и столице везде, кроме такси, напомнил губернатор.

«Это наш проект с Москвой, Сбером. Мы считаем, что универсальная карта более удобная, не нужно выбирать между «Тройкой» и «Стрелкой», — сказал Андрей Воробьев. — Мы стремимся делать единые тарифы, чтобы человеку было максимально комфортно».

«Благодаря запуску новой билетной системы у жителей появятся новые способы пополнения и оплаты проезда. Будет работать экосистема «Тройки», в том числе программа лояльности», — отметил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Оплатить проезд можно будет без физического носителя — с помощью виртуальной «Тройки».

Сбербанк присоединился к созданию единой билетной системы всего Московского региона. Совместно с властями Москвы и области запускается совместное предприятие «СберТройка» в регионах, сообщается на сайте банка.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков назвал «СберТройку» «продолжением большого плана интеграции общественного транспорта» столичного региона. В Москве и области уже действует объединенная карта «Стрелка/Тройка», однако, пояснил Тресков, «фактически это были две разные карты на одном носителе»: «Тройкой» нельзя воспользоваться в области, а «Стрелкой» — в столице.

«Единая билетная система исключит все эти неудобства для многих миллионов жителей, ежедневно перемещающихся между Москвой и областью», — считает вице-губернатор.

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Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что одно из важных направлений работы банка — развитие бесконтактных и безналичных платежей. По его словам, в октябре был зафиксирован рекорд по числу оплаченных поездок в общественном транспорте с помощью эквайринга банка: за месяц пассажиры 112 млн раз заплатили за проезд безналичным способом. «А всего в 2020 году проезд в общественном транспорте с использованием таких технологий был оплачен более 750 млн раз», — уточнил он.

Собянин назвал срок появления единого проездного для Москвы и Подмосковья
Общество
Фото:Станислав Тихомиров / ТАСС

В июне Министерство транспорта сообщило, что в России появятся единые стандарты оплаты проезда в городском транспорте. Универсальный билет планируется разработать до конца 2021 года. Проездной можно будет использовать во всех регионах.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что единая транспортная карта для столичного региона заработает с января 2021 года. «Мы создаем уникальный проект — единую билетную проездную систему [двух регионов], которая должна заработать в январе», — сказал Собянин. По словам подмосковного губернатора Андрея Воробьева, единым проездным можно будет пользоваться и в других регионах.

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