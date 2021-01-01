Адвокат семьи Захарова ответил на сообщения о примирении с Ефремовым

Александр Добровинский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Семья погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова не заключала перемирие с актером Михаилом Ефремовым, которого приговорили к колонии по уголовному делу об аварии со смертельным исходом. Об этом РБК сообщил представитель пострадавших Александр Добровинский.

«В чем они должны были примириться? <...> Если до 23-го числа будут оплачены оставшиеся 111 тыс. — расходы на похороны, которые понесла вдова, то наш иск окажется полностью удовлетворен. Все, что мы просили, будет сделано», — пояснил Добровинский. Адвокат указал, что в этом случае суд может предложить подписать мировую или просто закрыть на этом заседание.

Он напомнил, что 23 ноября состоится суд по гражданским искам, которые ранее частично были удовлетворены.

Ранее адвокат Ефремова Андрей Алешкин в интервью «Комсомольской правде» сообщил о встрече с Добровинским, в ходе которой они обсудили условия возможного перемирия со стороной потерпевших. По словам адвоката, его подзащитный возместил все материальные затраты и принес извинения. «Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки», — сказал Алешкин.