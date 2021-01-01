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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат семьи Захарова ответил на сообщения о примирении с Ефремовым

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Семья погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова не заключала перемирие с актером Михаилом Ефремовым, которого приговорили к колонии по уголовному делу об аварии со смертельным исходом. Об этом РБК сообщил представитель пострадавших Александр Добровинский.

«В чем они должны были примириться? <...> Если до 23-го числа будут оплачены оставшиеся 111 тыс. — расходы на похороны, которые понесла вдова, то наш иск окажется полностью удовлетворен. Все, что мы просили, будет сделано», — пояснил Добровинский. Адвокат указал, что в этом случае суд может предложить подписать мировую или просто закрыть на этом заседание.

Он напомнил, что 23 ноября состоится суд по гражданским искам, которые ранее частично были удовлетворены.

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Ранее адвокат Ефремова Андрей Алешкин в интервью «Комсомольской правде» сообщил о встрече с Добровинским, в ходе которой они обсудили условия возможного перемирия со стороной потерпевших. По словам адвоката, его подзащитный возместил все материальные затраты и принес извинения. «Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки», — сказал Алешкин.

Ранее на заседании по апелляционной жалобе на приговор Ефремову Алешкин взял самоотвод. Свое решение он объяснял разногласиями у адвокатов защиты. Также он говорил, что его заподозрили в сговоре с Добровинским. 16 ноября Алешкин сообщил ТАСС, что вновь стал защитником Ефремова. Адвокат рассказал, что в дело его попросили вернуться близкие друзья Ефремова.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце. Позднее, 22 октября, Мосгорсуд сократил ему срок наказания до 7,5 года лишения свободы. Смягчающим для суда обстоятельством стало то, что Ефремов полностью выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим. Актер этапирован в Белгородскую колонию.

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Авария с Ефремовым произошла 8 июня в центре Москвы. Его Автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров скончался в больнице.

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