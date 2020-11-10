Ефремова в день рождения привезли в СИЗО в Белгороде

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года заключения за ДТП со смертельным исходом, перевезли в СИЗО в Белгороде. Об этом РБК сообщил его адвокат Владимир Васильев. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.

«В СИЗО-3 он [находится] в Белгороде сейчас, карантин 20 дней», — заявил защитник.

Васильев пояснил, что после 20-дневного карантина актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Как сообщает ТАСС, карантин Ефремов проходит в СИЗО, поскольку нет возможности создать для этого необходимые условия в колонии.