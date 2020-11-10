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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремова в день рождения привезли в СИЗО в Белгороде

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года заключения за ДТП со смертельным исходом, перевезли в СИЗО в Белгороде. Об этом РБК сообщил его адвокат Владимир Васильев. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.

«В СИЗО-3 он [находится] в Белгороде сейчас, карантин 20 дней», — заявил защитник.

Васильев пояснил, что после 20-дневного карантина актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

СМИ сообщили об отправке Ефремова в колонию Кокорина и Мамаева
Общество

Как сообщает ТАСС, карантин Ефремов проходит в СИЗО, поскольку нет возможности создать для этого необходимые условия в колонии.

О том, что актер был этапирован в Белгородскую область, ранее сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельник. До этого он находился в следственном изоляторе № 5 «Водник».

Позднее СМИ сообщили, что Ефремов будет отбывать наказание в той же колонии, в которой ранее находились в заключении футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные по делу о драках в Москве.

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Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Общество
Михаил Ефремов

Авария в центре Москвы с участием Ефремова произошла в начале июня. Находясь в нетрезвом состоянии, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров на следующий день умер в больнице. Спустя три месяца Пресненский районный суд признал артиста виновным и приговорил к восьми годам в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года.

Михаил Ефремов СИЗО новости
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