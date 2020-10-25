Ефремов выразил надежду на смягчение приговора в кассационной инстанции

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельном ДТП, надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Ефремов также сообщил, что остался доволен работой своих адвокатов, но был огорчен приговором Мосгорсуда, который 22 октября сократил ему срок лишения свободы с 8 до 7,5 лет.

Сторона защиты Ефремова объявила, что намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada Granta. Водитель фургона, курьер Сергей Захаров умер в больнице на следующий день. Результаты экспертизы показали, что во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.