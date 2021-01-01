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Суд в Москве признал законным взыскание с Twitter 4 млн руб.

Twitter TWTR $43,22 -0,53% Купить
Фото:Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Мещанский суд Москвы отклонил иск социальной сети Twitter к судебному приставу по исполнительному производству о взыскании 4 млн руб. с компании, которые ей назначили в качестве штрафа за отказ переносить в Россию сервисы с данными россиян. Об этом РБК сообщила пресс-служба Мещанского суда.

«Решением суда административный иск оставлен без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Компания оспорила в Мещанском суде исполнительное производство по взысканию штрафа 1 октября. Как следует из картотеки дел, ответчиком выступил судебный пристав Максим Думаков. «Коммерсантъ» писал, что еще один иск к Думакову был подан в Пресненский суд. Как уточняет ТАСС, его рассмотрят 24 ноября. В иске говорится, что ФССП России не может возбуждать исполнительное производство против Twitter Inc., поскольку компания не является юрлицом, зарегистрированным в России.

В феврале мировой суд оштрафовал компанию на 4 млн руб. Суд признал компанию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП России (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных). В марте Twitter попытался обжаловать решение суда, однако Таганский суд Москвы признал штраф законным. В прошлом году за это же нарушение суд оштрафовал Twitter и Facebook на 3000 руб.

В начале июня стало известно, что взыскивать с Twitter 4 млн руб. будет управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

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Политика

Перенести серверы в Россию Роскомнадзор потребовал от компаний еще в 2016 году. С тех пор ведомство неоднократно продлевало сроки, чтобы они могли выполнить требования российского законодательства. В соответствии с поправками в закон «О персональных данных» от 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России.

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Как заявили в Минкомсвязи, крупный штраф является более действенной мерой воздействия, чем блокировка, которую можно обойти.

Twitter штраф взыскание
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