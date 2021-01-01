Суд в Москве признал законным взыскание с Twitter 4 млн руб.

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Мещанский суд Москвы отклонил иск социальной сети Twitter к судебному приставу по исполнительному производству о взыскании 4 млн руб. с компании, которые ей назначили в качестве штрафа за отказ переносить в Россию сервисы с данными россиян. Об этом РБК сообщила пресс-служба Мещанского суда.

«Решением суда административный иск оставлен без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Компания оспорила в Мещанском суде исполнительное производство по взысканию штрафа 1 октября. Как следует из картотеки дел, ответчиком выступил судебный пристав Максим Думаков. «Коммерсантъ» писал, что еще один иск к Думакову был подан в Пресненский суд. Как уточняет ТАСС, его рассмотрят 24 ноября. В иске говорится, что ФССП России не может возбуждать исполнительное производство против Twitter Inc., поскольку компания не является юрлицом, зарегистрированным в России.

В феврале мировой суд оштрафовал компанию на 4 млн руб. Суд признал компанию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП России (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных). В марте Twitter попытался обжаловать решение суда, однако Таганский суд Москвы признал штраф законным. В прошлом году за это же нарушение суд оштрафовал Twitter и Facebook на 3000 руб.

В начале июня стало известно, что взыскивать с Twitter 4 млн руб. будет управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.