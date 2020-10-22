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СМИ сообщили о доступе хакера из Голландии к аккаунту Трампа в Twitter

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Голландский хакер Виктор Геверс получил доступ к учетной записи президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщает газета Volkskrant.

По данным издания, Геверс получил возможность прочитать личные сообщения американского президента неделю назад. Кроме того, он мог оставлять от лица президента записи и менять данные аккаунта. В качестве подтверждения этой информации сделал скриншоты с экрана, которые оказались в распоряжении издания.

По словам хакера, он подбирал различные варианты в качестве пароля к аккаунту президента. С пятой попытки Геверс смог получить доступ к аккаунту президента после того, как он ввел пароль maga2020!

Как отмечает издание, эта аббревиатура является сокращенным вариантом предвыборного лозунга Трампа Make America Great Again! (Сделаем Америку снова великой. — РБК).

«Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неверных попыток ввода пароля или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию. Но ничего этого не произошло», — признался хакер.

Геверс также добавил, что в аккаунте у президента была отключена двухфакторная аутентификация (процесс подтверждения личности пользователя с целью получения доступа к компьютерной системе или онлайн-аккаунту. — РБК).

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После получения доступа к аккаунту Трампа хакер сразу же уведомил об этом команду американского президента, ЦРУ, ФБР и соцсеть. Спустя день в аккаунте президента в Twitter была включена двухфакторная аутентификация. Кроме того, с Геверсом связались представители американской службы безопасности, работающие в Нидерландах. Они попросили его предоставить дополнительную информацию.

По словам Геверса, представители спецслужб были «очень дружелюбны»

«Они были очень заинтересованы в информации. И я им отправил все, что у меня было», — заключил голландец.

По данным Volkskrant, это не первый случай взлома учетной записи Трампа в Twitter голландскими хакерами. Впервые это произошло в 2016 году. Тогда доступ к аккаунту президента получили три человека, в числе которых был и сам Геверс.

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