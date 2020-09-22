Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Выступая на Генассамаблеи ООН, президент России предложил сотрудникам организации сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». И призвал провести международный онлайн-саммит, посвященный созданию вакцины

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил сотрудникам ООН привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». РБК вел прямую трансляцию выступления.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, мы предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений», — сказал президент.

Также он предложил провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцины от коронавируса. Путин заявил, что Россия готова делиться своим опытом с другими странами и международными структурами.

Путин назвал пандемию новым вызовом для всего мира, который затронул миллионы людей.