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Пандемия коронавируса ,  
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Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Выступая на Генассамаблеи ООН, президент России предложил сотрудникам организации сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». И призвал провести международный онлайн-саммит, посвященный созданию вакцины
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил сотрудникам ООН привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». РБК вел прямую трансляцию выступления.

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Общество

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, мы предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений», — сказал президент.

Также он предложил провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцины от коронавируса. Путин заявил, что Россия готова делиться своим опытом с другими странами и международными структурами.

Путин назвал пандемию новым вызовом для всего мира, который затронул миллионы людей.

Также президент заявил, что восстанавливать мировую экономику после пандемии придется долго. Для ускорения этого процесса, а также для сокращения безработицы, Путин призвал «расчистить» мировую экономику от санкций и ограничений. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Нью-Йорк выступать юбилейном саммите Генассамблеи. Позднее Песков сообщил, что выступление Путина будет седьмым по счету среди мировых лидеров. Путин выступил в онлайн-формате, заранее записав видео-обращение. В прошлый раз он выступал на Генассамблее в 2015 году.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Тамерлан Гаджиев
Владимир Путин ООН выступление
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