Песков сообщил от отношении Путина к российским вакцинам от COVID-19
«Президент дает очень высокую оценку и «Спутнику», и продукции «Вектора», возлагает высокие ожидания на третью вакцину, но сам, когда сделает, поставит себе эту вакцину, он об этом сообщит», — сказал он.
В сентябре Песков уже говорил журналистам, что Кремль не будет скрывать вакцинацию президента и сообщит, когда тот примет соответствующее решение. «В тайне это никто держать не будет», — сказал тогда глава пресс-службы Кремля.
На тот момент в стране была одобрена только одна вакцина от COVID-19, «Спутник V». Ее разработал НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат проходит третий этап клинических испытаний. Российский фонд прямых инвестиций уже подал заявку во Всемирную организацию здравоохранения на ускоренную регистрацию вакцины. По данным организации, ее эффективность составляет 92%.