Песков сообщил от отношении Путина к российским вакцинам от COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин высоко оценивает качество российских вакцин от коронавируса. В частности, «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые уже зарегистрированы. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу RT.

«Президент дает очень высокую оценку и «Спутнику», и продукции «Вектора», возлагает высокие ожидания на третью вакцину, но сам, когда сделает, поставит себе эту вакцину, он об этом сообщит», — сказал он.

В сентябре Песков уже говорил журналистам, что Кремль не будет скрывать вакцинацию президента и сообщит, когда тот примет соответствующее решение. «В тайне это никто держать не будет», — сказал тогда глава пресс-службы Кремля.

На тот момент в стране была одобрена только одна вакцина от COVID-19, «Спутник V». Ее разработал НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат проходит третий этап клинических испытаний. Российский фонд прямых инвестиций уже подал заявку во Всемирную организацию здравоохранения на ускоренную регистрацию вакцины. По данным организации, ее эффективность составляет 92%.