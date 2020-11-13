Небензя пообещал не бегать ни за кем со шприцем с российской вакциной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 77,11 (+0,91) Инвестиции, 12 ноя, 12:47
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 90,81 (+0,76) Инвестиции, 12 ноя, 12:47
Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске. Фоторепортаж Общество, 13:20  Генетически обусловленные виды рака: что важно знать Партнерский материал, 13:16 СМИ узнали о вымогательстве у Дзюбы $5 млн за интимное видео Спорт, 13:09 РБК Pro: как цифровые аватары заменяют реальных людей в рекламе Pro, 13:08 Инвестиционный марафон: в какие сектора вложиться на перспективу РБК и СберПервый, 13:01 Песков назвал вопросы в ситуации с Навальным Политика, 12:59 В «Роскосмосе» объяснили желание запатентовать фразу Гагарина «Поехали!» Общество, 12:54 Водители пожаловались на новую дорожную автоподставу Авто, 12:45 ЦБ определил срок подключения всех крупнейших банков к QR-платежам Финансы, 12:42 Небензя пообещал не бегать ни за кем со шприцем с российской вакциной Общество, 12:41 Голливуд снимет фильм по книге адвоката Майкла Коэна о Дональде Трампе Стиль, 12:35 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 12:32 AP Companies названа лучшим международным медицинским ассистансом года Пресс-релиз, 12:21 Как громкий шум автодорог влияет на продолжительность жизни Партнерский материал, 12:18
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,26 -0,15% EUR/RUB ₽91,4 +0,15% EUR/USD $1,18 +0,24%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Небензя пообещал не бегать ни за кем со шприцем с российской вакциной

Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Brendan McDermid / Reuters)
Постпреды некоторых государств ООН с интересом восприняли предложение президента России Владимира Путина о вакцинации членов организации российским препаратом «Спутник V». Об этом рассказал глава постпредства в России Василий Небензя агентству «РИА Новости».

«За мной ходят коллеги, которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь?» — рассказал он. По словам постпреда, в ООН уже назначили офицера связи по данному вопросу.

Песков исключил «поголовную вакцинацию» от коронавируса в России
Общество
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Небензя подчеркнул, что вакцинация членов ООН будет проходить исключительно на добровольной основе. «Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье», — добавил он.

Постпред пояснил, что прежде чем препарат станет доступен для членов ООН, необходимо решить ряд процедурных, медицинских, логистических и политических вопросов.

Во-первых, вакцина должна протий преквалификацию во Всемирной организации здравоохранения, чтобы войти в перечень одобренных лекарственных средств. Российский фонд прямых инвестиций уже направил в ВОЗ соответствующий запрос.

Медведев предложил признать вакцину от COVID жизненно важным препаратом
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Во-вторых, необходимо будет решить вопрос поставки препарата в ООН, так как штаб-квартира организации находится на территории США.

Давать прогнозы о том, когда начнется вакцинация сотрудников ООН российской вакцинной, Небензя не стал.

В конце сентября, выступая на Генассамблее ООН, Владимир Путин предложил сотрудникам организации сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Тогда он подчеркнул, что Россия готова оказать ООН необходимую квалифицированную помощь в борьбе с COVID-19.

На данный момент «Спутник V» проходит заключительный этап пострегистрационных испытаний. По данным НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, в ходе исследований вакцина показала эффективность 92%.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

ООН коронавирус вакцина COVID-19
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,26 -0,15% EUR/RUB ₽91,4 +0,15% EUR/USD $1,18 +0,24%
Материалы по теме
Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса
Политика
Песков исключил «поголовную вакцинацию» от коронавируса в России
Общество
Центр Гамалеи спрогнозировал проблемы с распространением вакцины Pfizer
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter