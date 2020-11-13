Небензя пообещал не бегать ни за кем со шприцем с российской вакциной

Василий Небензя (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Постпреды некоторых государств ООН с интересом восприняли предложение президента России Владимира Путина о вакцинации членов организации российским препаратом «Спутник V». Об этом рассказал глава постпредства в России Василий Небензя агентству «РИА Новости»

«За мной ходят коллеги, которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь?» — рассказал он. По словам постпреда, в ООН уже назначили офицера связи по данному вопросу.

Небензя подчеркнул, что вакцинация членов ООН будет проходить исключительно на добровольной основе. «Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье», — добавил он.

Постпред пояснил, что прежде чем препарат станет доступен для членов ООН, необходимо решить ряд процедурных, медицинских, логистических и политических вопросов.