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Пандемия коронавируса ,  
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В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

В Организации Объединенных Наций (ООН) поблагодарили президента России Владимира Путина, предложившего российскую вакцину для сотрудников всемирной организации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», — сказал он.

Центр Гамалеи не обнаружил аллергических реакций на вакцину от COVID-19
Общество
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Путин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября, заявил, что Россия готова предоставить бесплатно отечественную вакцину сотрудникам всемирной организации.

В середине августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в России вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Она получила название «Спутник V».

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Источник: JHU
Данные по миру i

Параллельно проводятся клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Центр «Вектор» уже разместил регистрационное досье на вакцину. Министерство здравоохранения приступило к процедуре регистрации «ЭпиВакКорона». Вакцину планируется зарегистрировать до 15 октября.

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