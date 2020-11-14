Путин и Матвиенко выразили соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Армена Джигарханяна, а также всему коллективу Московского драматического театра, работавшего под его руководством, в связи с кончиной артиста. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю. Мы навсегда сохраним память о Мастере», — сказал президент.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко также отправила близким и коллегам актера телеграмму с соболезнованиями. Ее текст есть в распоряжении РБК. Она написала, что была глубоко опечалена новостью о кончине артиста. По словам Матвиенко, он был выдающимся деятелем культуры, творцом и разносторонне одаренным человеком.

«Светлая и добрая память поистине народному артисту. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким Армена Борисовича», — добавила она.