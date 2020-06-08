Армена Джигарханяна госпитализировали

Артист попал в больницу на плановое лечение. Telegram-канал Baza утверждал, что у него инсульт, однако близкие Джигарханяна это опровергают

Армен Джигарханян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян в разговоре с РБК сообщил, что артиста положили в больницу для планового лечения. Он опроверг информацию о том, что у него произошел инсульт.

«Армен Борисович находится в больнице, вчера его госпитализировали. Но ничего серьезного нет. Он раз в два-три месяца ложится для определенных профилактических мероприятий. Врачи посчитали, что лучше сейчас проконтролировать его в больнице. Первым делом проверили легкие, почки — слава богу, ничего серьезного нет. Но есть накопившиеся болезни, которые время от времени требуют госпитализации», — сказал он.

Согомонян уточнил, что режиссер пробудет в больнице около недели, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

О том, что у Армена Джигарханяна произошел инсульт, сообщал Telegram-канал Baza. Канал утверждал, что артист в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

В прошлом году Джигарханян несколько раз попадал в больницу. В последний раз об этом стало известно в ноябре. Тогда он провел у врачей несколько недель.