Друг Джигарханяна назвал дату и место похорон артиста

Армен Джигарханян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Актера и режиссера Армена Джигарханяна похоронят 17 ноября. Об этом сообщил РБК его друг Артур Согомонян.

«Похороны состоятся во вторник [17 ноября], мы бы хотели в театре провести прощание, потому что есть очень много желающих. Очень много у него и учеников, и друзей, и поклонников. Но пока сложно что-то сказать, это власти должны дать добро», — сказал Согомонян.

По его словам, в последнее время Джигарханян сильно болел. Он находился в больнице, вместе с ним там была его бывшая жена Татьяна Власова.

«Интерфаксу» Согомонян уточнил, что похоронят артиста на Ваганьковском кладбище, рядом с его дочерью.