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Собянин выразил соболезнования семье и близким актера Джигарханяна

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Армена Джигарханяна. Об этом глава города написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние. Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников», — написал он.

Собянин также отметил, что Джигарханян был замечательным мастером и символом целой эпохи в истории отечественного театра и кино.

«У нас великая профессия»: каким был Армен Джигарханян
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Армен Джигарханян умер утром 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Его друг Артур Согомонян рассказал РБК, что в последнее время Джигарханян сильно болел.

Несколькими месяцами ранее СМИ сообщили, что актер был госпитализирован с инсультом. Тогда Согомонян опроверг эту информацию и сообщил РБК, что это плановое лечение.

Похороны артиста пройдут 17 ноября на Ваганьковском кладбище.

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