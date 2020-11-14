Собянин выразил соболезнования семье и близким актера Джигарханяна

Армен Джигарханян (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Армена Джигарханяна. Об этом глава города написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние. Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников», — написал он.

Собянин также отметил, что Джигарханян был замечательным мастером и символом целой эпохи в истории отечественного театра и кино.

Армен Джигарханян умер утром 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Его друг Артур Согомонян рассказал РБК, что в последнее время Джигарханян сильно болел.