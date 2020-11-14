Собянин выразил соболезнования семье и близким актера Джигарханяна
«Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние. Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников», — написал он.
Собянин также отметил, что Джигарханян был замечательным мастером и символом целой эпохи в истории отечественного театра и кино.
Армен Джигарханян умер утром 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Его друг Артур Согомонян рассказал РБК, что в последнее время Джигарханян сильно болел.