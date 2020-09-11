Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 12:54
Су-27 перехватил над Черным морем военные самолеты США Общество, 18:08 Российскую вакцину до конца 2021 года получат более 1 млрд человек Общество, 17:59 Арбитражный суд Москвы объяснил сбой в работе картотеки Общество, 17:59 Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов Общество, 17:56 Глава Effie — РБК: «Разбирайся в алгоритмах — найдешь нужных клиентов» Pro, 17:55 Адвокаты сообщили о возбуждении СБУ 15 новых дел против Порошенко Политика, 17:45 Правительство официально переименовало Минкомсвязь в Минцифры Общество, 17:42 В ВГТРК заявили об изъятии своих приложений из украинского App Store Технологии и медиа, 17:37 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 17:35 Юбилейный фестиваль «Круг света» в Москве отменили из-за пандемии Общество, 17:32 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 17:30 В восьми городах Грузии очное начало учебного года отложили до октября Общество, 17:26 PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов Политика, 17:23 В США раскрыли детали санкций против Белоруссии Политика, 17:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Российскую вакцину до конца 2021 года получат более 1 млрд человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцину от коронавируса, разработанную российским центром им. Гамалеи, «Спутник V» смогут получить более 1 млрд человек. Это следует из материалов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

«Более 1 млрд будет вакцинировано «Спутник V» в 2020-2021 годах», — говорится в сообщении организации.

Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса
Бизнес
Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России

По данным фонда, это связано с тем, что более 30 стран, где живет большая часть населения планеты, намерены воспользоваться российской разработкой. В частности, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Греция, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, государства Латинской Америки и другие.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия получила запросы на 1 млрд доз препарата от 20 государств. Он также подчеркнул, что совместно с иностранными партнерами планируется производство более 500 млн доз в год в пяти странах.

Video

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат уже поступил в гражданский оборот и проходит пострегистрационные испытания. Первым зарубежным потребителем вакцины стала Белоруссия.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: вакцина, РФПИ, коронавирус
Материалы по теме
В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж
Общество
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Общество
Песков оценил возможность вакцинации Путина от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter