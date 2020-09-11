Российскую вакцину до конца 2021 года получат более 1 млрд человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцину от коронавируса, разработанную российским центром им. Гамалеи, «Спутник V» смогут получить более 1 млрд человек. Это следует из материалов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

«Более 1 млрд будет вакцинировано «Спутник V» в 2020-2021 годах», — говорится в сообщении организации.

По данным фонда, это связано с тем, что более 30 стран, где живет большая часть населения планеты, намерены воспользоваться российской разработкой. В частности, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Греция, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, государства Латинской Америки и другие.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия получила запросы на 1 млрд доз препарата от 20 государств. Он также подчеркнул, что совместно с иностранными партнерами планируется производство более 500 млн доз в год в пяти странах.