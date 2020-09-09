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Белоруссия подключилась к завершающему этапу испытаний российской вакцины

Роман Головченко
Роман Головченко (Фото: Александр Астафьев / Sputnik / AP)

Министерство здравоохранения Белоруссии подключилось к последнему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом, как передает БелТА, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Наш Минздрав подключился к процессу последнего этапа клинических испытаний. В ближайшее время он должен быть завершен», — сообщил Головченко.

Также он отметил, что вакцина может быть использована только после ее регистрации в соответствии с белорусским законодательством. Головченко не назвал сроки, в которые вакцина поступит в оборот в стране.

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Премьер-министр Белоруссии рассказал о своем самочувствии после испытания российской вакцины: «Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день».

24 августа президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились испытать российскую вакцину в Белоруссии. Граждане республики примут участие в третьей фазе испытаний препарата добровольно.

9 сентября Россия объявила о начале третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В постклинических испытаниях могут принять участие 40 тыс. добровольцев — граждан России с московским полисом ОМС, не болевших ОРВИ более двух недель.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Белоруссия, вакцина, коронавирус
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