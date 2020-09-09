Белоруссия подключилась к завершающему этапу испытаний российской вакцины

Роман Головченко (Фото: Александр Астафьев / Sputnik / AP)

Министерство здравоохранения Белоруссии подключилось к последнему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом, как передает БелТА, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Наш Минздрав подключился к процессу последнего этапа клинических испытаний. В ближайшее время он должен быть завершен», — сообщил Головченко.

Также он отметил, что вакцина может быть использована только после ее регистрации в соответствии с белорусским законодательством. Головченко не назвал сроки, в которые вакцина поступит в оборот в стране.

Премьер-министр Белоруссии рассказал о своем самочувствии после испытания российской вакцины: «Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день».