Небензя допустил вынесение случая с Навальным на обсуждение в Совбез ООН

Россия допускает возможность вынесения на обсуждение в Совет безопасности ООН случая отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, этот разговор может стать нелицеприятным для представителей других стран. По мнению Небензи, они «побаиваются» выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию» (проблему химоружия. — РБК), в том числе сирийскую, они эту тему (тему отравления Навального. — РБК) по касательной затрагивают», — сказал Небензя.

По словам дипломата, российская сторона взаимодействует с ООН относительно инцидента с Навальным.

«Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания (СБ ООН. — РБК) было бы преждевременным», — отметил постпред.