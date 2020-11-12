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Отравление Навального ,  
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Небензя допустил вынесение случая с Навальным на обсуждение в Совбез ООН

Россия допускает возможность вынесения на обсуждение в Совет безопасности ООН случая отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, этот разговор может стать нелицеприятным для представителей других стран. По мнению Небензи, они «побаиваются» выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию» (проблему химоружия. — РБК), в том числе сирийскую, они эту тему (тему отравления Навального. — РБК) по касательной затрагивают», — сказал Небензя.

По словам дипломата, российская сторона взаимодействует с ООН относительно инцидента с Навальным.

«Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания (СБ ООН. — РБК) было бы преждевременным», — отметил постпред.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву.

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Лайнер экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите». Перелет оппозиционера в Германию оплатил сын создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, предприниматель Борис Зимин.

В начале сентября власти Германии заявили, что токсикологическая экспертиза, проведенная лабораторией бундесвера в Мюнхене, выявила наличие в организме оппозиционера следов яда из группы «Новичок». С выводами немецких специалистов позднее согласились и в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как заявили российские врачи, до отправки Навального в Берлин следов яда в его анализах не было обнаружено. Во время нахождения в клинике Навального навестила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Выписали Навального из немецкой клиники 23 сентября.

Президент России Владимир Путин сообщил, что он лично попросил прокуратуру разрешить Алексею Навальному покинуть Россию. При этом Навальный заявил, что никаких ограничений для выезда за рубеж не было.

Василий Небензя Алексей Навальный Совбез ООН отравление
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