Власти зафиксировали снижение пассажиропотока в московских аэропортах

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Пассажиропоток на международных и внутренних рейсах из Москвы снизился на 85% по сравнению с прошлой неделей и к году. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«Пассажиропоток аэропортов на международных рейсах 10 ноября упал по сравнению с прошлой неделей на 3% (-500 пассажиров) и на 85% (-89,1 тыс. пассажиров) по сравнению с прошлым годом», — уточнили в департаменте.

На внутренних рейсах пассажиропоток аэропортов снизился по сравнению с показателем прошлой недели на 10% (-8,8 тыс. пассажиров), а по сравнению с прошлым годом на 32% (-38,9 тыс. пассажиров).

При этом число пассажиров, вылетающих из Москвы, примерно равно числу прилетающих обратно. В дептрансе объяснили, что это связано с запретом ряда международных перелетов из-за коронавируса.