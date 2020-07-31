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Пандемия коронавируса ,  
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Россиян по возвращении в страну обязали заполнять анкеты на «Госуслугах»

Мера вступит в силу 1 августа, когда Россия частично возобновит международное авиасообщение. Иностранцы должны будут предоставить справку об отсутствии COVID уже при посадке в самолет. Ранее они могли сдать тест, прилетев в Россию
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Все россияне, которые прилетают в страну из-за рубежа, должны будут заполнять анкеты на сайте госуслуг «в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля» в пунктах пропуска через границу с Россией. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на портале правовой информации.

С 1 августа анкеты нужно заполнить при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс, уточняется в документе. Мера не касается членов экипажа.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Кроме того, россияне в течение трех дней после прибытия в Россию должны будут пройти лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР и разместить его результаты на портале госуслуг, заполнив форму.

В документе сообщается также, что иностранцы, прибывающие в Россию, должны будут иметь справку об отсутствии коронавируса при посадке в самолет. Это касается и транзитных пассажиров. Тест методом ПЦР нужно пройти не ранее, чем за три дня до поездки, а его результаты должны быть изложены в медицинском документе на русском или английском языках. В предыдущем постановлении иностранцам разрешали при отсутствии справки сделать такой тест в России через три дня после прилета.

Иностранные граждане также должны заполнить анкету прибывающего на территорию России, образец которой размещен на сайте Роспотребнадзора.

Попова предупредила о рисках заражения COVID после открытия авиасообщения
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

С 1 августа Россия частично возобновит международное авиасообщение, на первом этапе речь идет о трех государствах: Великобритании, Турции и Танзании. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сперва полеты за рубеж будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Для граждан, прилетающих в Россию регулярными рейсами, власти решили отменить обязательную двухнедельную изоляцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что также рассматривается возможность отменить карантин и для тех, кто прибывает в страну вывозными рейсами.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Роспотребнадзор, госуслуги
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