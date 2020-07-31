Россиян по возвращении в страну обязали заполнять анкеты на «Госуслугах»

Мера вступит в силу 1 августа, когда Россия частично возобновит международное авиасообщение. Иностранцы должны будут предоставить справку об отсутствии COVID уже при посадке в самолет. Ранее они могли сдать тест, прилетев в Россию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Все россияне, которые прилетают в страну из-за рубежа, должны будут заполнять анкеты на сайте госуслуг «в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля» в пунктах пропуска через границу с Россией. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на портале правовой информации.

С 1 августа анкеты нужно заполнить при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс, уточняется в документе. Мера не касается членов экипажа.

Кроме того, россияне в течение трех дней после прибытия в Россию должны будут пройти лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР и разместить его результаты на портале госуслуг, заполнив форму.

В документе сообщается также, что иностранцы, прибывающие в Россию, должны будут иметь справку об отсутствии коронавируса при посадке в самолет. Это касается и транзитных пассажиров. Тест методом ПЦР нужно пройти не ранее, чем за три дня до поездки, а его результаты должны быть изложены в медицинском документе на русском или английском языках. В предыдущем постановлении иностранцам разрешали при отсутствии справки сделать такой тест в России через три дня после прилета.