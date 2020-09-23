Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Граждане должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Раньше Роспотребнадзор не уточнял, где именно будут пребывать вернувшиеся из-за границы между тестированием и его результатами

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Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней изоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.

В середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. У приезжего должен быть с собой медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

Если такого документа нет, россиянам и иностранцам нужно было сдавать тест на коронавирус на территории страны. В случае положительного результата приезжающего отправляли на домашний карантин до выздоровления и получения отрицательного теста.

При этом в постановлении главы Роспотребнадзора не уточнялось, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов.