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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Из Ульяновска в Карабах вылетели пять самолетов с российскими военными

Фото:Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Еще пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в зону нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны (есть у РБК).

Военные транспортники, как и предыдущие, отправились в Карабах с аэродрома Ульяновск-Восточный. «На борту воздушных судов личный состав подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, материальные средства, автомобильная и специальная техника», — говорится в сообщении.

Ранее 11 ноября ведомство сообщило об отправке в Нагорный Карабах трех самолетов Ил-76.

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Фото:ТАСС

Введение российского миротворческого контингента в количестве почти 2 тыс. служащих предусмотрено трехсторонним соглашением о прекращении огня, которое вечером 9 ноября подписали Армения, Азербайджан и Россия. В Нагорный Карабах также будут отправлены 470 единиц военной техники. Миротворцы будут контролировать соблюдение перемирия в регионе.

Первые самолеты с российскими военнослужащими вылетели из Ульяновска рано утром 10 ноября. К утру 11 ноября 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению и выдвинулись в район линии соприкосновения.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что кроме российских миротворцев контроль за прекращением огня в Нагорном Карабахе будут осуществлять турецкие военные. Позже в Кремле опровергли эту информацию.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах миротворцы Россия Минобороны
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