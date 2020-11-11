Из Ульяновска в Карабах вылетели пять самолетов с российскими военными

Фото: Минобороны РФ

Еще пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в зону нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны (есть у РБК).

Военные транспортники, как и предыдущие, отправились в Карабах с аэродрома Ульяновск-Восточный. «На борту воздушных судов личный состав подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, материальные средства, автомобильная и специальная техника», — говорится в сообщении.

Ранее 11 ноября ведомство сообщило об отправке в Нагорный Карабах трех самолетов Ил-76.

Введение российского миротворческого контингента в количестве почти 2 тыс. служащих предусмотрено трехсторонним соглашением о прекращении огня, которое вечером 9 ноября подписали Армения, Азербайджан и Россия. В Нагорный Карабах также будут отправлены 470 единиц военной техники. Миротворцы будут контролировать соблюдение перемирия в регионе.