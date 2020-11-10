Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах

В соглашении говорится, что вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский контингент, состоящий из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Также в соответствии с заявлением с 10 ноября в Карабахе прекращаются боевые действия. Стороны останавливаются на занимаемых ими на момент прекращения огня позициях. Также Армения обязуется возвратить Азербайджану несколько районов.

Мирное соглашение было подписано на фоне наступления азербайджанской армии, взявшей под контроль стратегический город Шуша. Вооруженные силы Азербайджана приблизились к столице непризнанной республики, город Сепанакерту.

Также вечером 9 ноября на территории Армении вблизи границы с Азербайджаном был сбит российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну с военными российской военной базы Гюмри. Баку заявляет, что вертолет был атакован по ошибке.