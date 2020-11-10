Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах
Первые шесть самолетов с российскими миротворцами направились в Нагорный Карабах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.
«Шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный», — сообщили в ведомстве.
На борту находятся личный состав, материальные средства и автомобильная техника. С другими самолетами также были отправлены бронетранспортеры.
Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в зоне конфликта. Согласно этому документу, текст которого приводит «Sputnik Армения», в Нагорный Карабах должны быть введены российские миротворцы.