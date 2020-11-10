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Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Самолет Ил-76
Самолет Ил-76 (Фото: Минобороны РФ)

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами направились в Нагорный Карабах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

«Шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный», — сообщили в ведомстве.

На борту находятся личный состав, материальные средства и автомобильная техника. С другими самолетами также были отправлены бронетранспортеры.

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в зоне конфликта. Согласно этому документу, текст которого приводит «Sputnik Армения», в Нагорный Карабах должны быть введены российские миротворцы.

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В соглашении говорится, что вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский контингент, состоящий из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Также в соответствии с заявлением с 10 ноября в Карабахе прекращаются боевые действия. Стороны останавливаются на занимаемых ими на момент прекращения огня позициях. Также Армения обязуется возвратить Азербайджану несколько районов.

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Мирное соглашение было подписано на фоне наступления азербайджанской армии, взявшей под контроль стратегический город Шуша. Вооруженные силы Азербайджана приблизились к столице непризнанной республики, город Сепанакерту.

Также вечером 9 ноября на территории Армении вблизи границы с Азербайджаном был сбит российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну с военными российской военной базы Гюмри. Баку заявляет, что вертолет был атакован по ошибке.

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