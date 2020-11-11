Миротворцы из России выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 76,4 (-0,55) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 90,36 (-1,14) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Клубный дом с пиететом к истории: современность в центре Москвы РБК и INSIGMA, 07:39 Основатель сайта ответил на претензии адвоката Трампа из-за голосов в США Политика, 07:38 Жители российских городов оценили эффективность мер против COVID-19 Общество, 07:32 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 07:00 Доля следящих за курсом доллара россиян выросла до максимума с марта Финансы, 07:00 Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие коронавируса Общество, 06:59 Ученые получили эффективное вещество против COVID-19 из организма лам Общество, 06:51 Миротворцы из России выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе Политика, 06:24 Иммунитет инвестора: как оценить риски и защитить вложения РБК и СберПервый, 06:15 В борьбу за наследство миллиардера Босова вступил его отец Бизнес, 06:00 В Бразилии 11 заключенных сбежали из тюрьмы Общество, 05:59 Из чего сделано будущее: технологические киты цифровой трансформации РБК и Intel NUC, 05:29 Губернатор Камчатского края заразился COVID-19 Общество, 05:29 В Армению прибыли более 400 российских миротворцев Политика, 05:13
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,55 +0,35% EUR/RUB ₽90,4 +0,22% EUR/USD $1,18 -0,12%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Миротворцы из России выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе

Военные российской миротворческой бригады выдвинулись в район, где будет проходить контроль за прекращением боевых действий между Баку и Ереваном на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», — пояснили в ведомстве.

В Армению прибыли более 400 российских миротворцев
Политика

Ранее на самолетах военно-транспортной авиации в Армению прибыли более 400 российских миротворцев. Всего для выполнения миссии в зону нагорнокарабахского конфликта прибудут 1960 военных, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Накануне президенты России, Армении и Азербайджана объявили, что война в Нагорном Карабахе закончена. Стороны договорились, что Баку и Ереван останутся на занятых позиция. Также Армения уступит часть территорий Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана.

Для соблюдения режима прекращения огня было принято решение направить в зону конфликта российских миротворцев. Они будут контролировать ситуацию следующие пять лет.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес
Нагорный Карабах миротворцы Армения Азербайджан Минобороны
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,55 +0,35% EUR/RUB ₽90,4 +0,22% EUR/USD $1,18 -0,12%
Материалы по теме
В Армению прибыли более 400 российских миротворцев
Политика
Минобороны показало кадры прибытия российских миротворцев в Ереван
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter