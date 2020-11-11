Миротворцы из России выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе

Военные российской миротворческой бригады выдвинулись в район, где будет проходить контроль за прекращением боевых действий между Баку и Ереваном на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», — пояснили в ведомстве.

Ранее на самолетах военно-транспортной авиации в Армению прибыли более 400 российских миротворцев. Всего для выполнения миссии в зону нагорнокарабахского конфликта прибудут 1960 военных, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Накануне президенты России, Армении и Азербайджана объявили, что война в Нагорном Карабахе закончена. Стороны договорились, что Баку и Ереван останутся на занятых позиция. Также Армения уступит часть территорий Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана.