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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль заявил об отсутствии упоминания турецких миротворцев в соглашении

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

В тексте заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, согласованного премьером Армении Николом Пашиняном, президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, нет ни слова о турецких миротворцах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, об этом не договаривались три стороны, пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сказал представитель Кремля.

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По словам Пескова, в документе речь шла о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Однако нюансы размещения центра мониторинга являются предметом отдельной договоренности, пояснил он.

Ранее о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», — сказал глава государства Путину.

В Ереване эту информацию опровергли. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян назвала заявление Алиева не соответствующим действительности.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что в Нагорном Карабахе будут размещены исключительно российские миротворцы.

Накануне Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно одному из пунктов договоренностей, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. Планируется, что в него войдут 1,9 тыс. военнослужащих. Также для контроля выполнения договоренностей в Карабахе будет создан миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Нагорный Карабах соглашение миротворцы Турция
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