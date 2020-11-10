Кремль заявил об отсутствии упоминания турецких миротворцев в соглашении

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

В тексте заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, согласованного премьером Армении Николом Пашиняном, президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, нет ни слова о турецких миротворцах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, об этом не договаривались три стороны, пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в документе речь шла о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Однако нюансы размещения центра мониторинга являются предметом отдельной договоренности, пояснил он.

Ранее о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», — сказал глава государства Путину.