Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 76,4 (-0,55) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 90,36 (-1,14) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Иммунитет инвестора: как оценить риски и защитить вложения РБК и СберПервый, 06:15 В борьбу за наследство миллиардера Босова вступил его отец Бизнес, 06:00 В Бразилии 11 заключенных сбежали из тюрьмы Общество, 05:59 Из чего сделано будущее: технологические киты цифровой трансформации РБК и Intel NUC, 05:29 Губернатор Камчатского края заразился COVID-19 Общество, 05:29 В Армению прибыли более 400 российских миротворцев Политика, 05:13 В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки Финансы, 05:00 Синоптики предупредили о похолодании в европейской части России Общество, 04:40 Навигаторы в автомобилях BMW стали отображать Крым как часть России Общество, 04:27 Мадуро оценил испытания российской вакцины от COVID-19 в Венесуэле Общество, 04:08 В Подмосковье откроют движение на новой объездной автомагистрали Общество, 04:00 Как запустить производство светодиодов и выиграть у китайцев в цене РБК и Райффайзенбанк, 03:59 В работе сервисов Google произошел сбой Технологии и медиа, 03:37 Байден счел позором нежелание Трампа признать поражение Политика, 03:04
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,55 +0,35% EUR/RUB ₽90,4 +0,22% EUR/USD $1,18 -0,12%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Армению прибыли более 400 российских миротворцев

Самолеты военно-транспортной авиации России Ил-76 прибыли в Армению, они доставили в страну более 400 российский миротворцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В настоящее время двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения», — говорится в сообщении ведомства.

Самолет с командованием российских миротворцев прилетел в Армению
Политика
Самолет Ил-76

В пресс-службе уточнили, что для выполнения миротворческой миссии в зону нагорнокарабахского конфликта будут переброшены около 2 тыс. военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

По данным министерства, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении огня российские наблюдательные посты будут располагаться вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах. Командование операцией будет находиться в районе Степанакерта.

Армения заключила мир и пошла на уступки Азербайджану. Главное к 15:00
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Ранее три военно-транспортных самолета уже доставили более 80 военнослужащих в зону конфликта. Перед этим в Армению прибыло командование российского миротворческого контингента.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

10 ноября главы Армении, Азербайджана и России сообщили о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Стороны подписали договор, согласно которому для контроля за соблюдением режима прекращения огня в зону конфликта будут введены российские миротворцы.

Согласно условиям перемирия, Азербайджан и Армения остаются на занятых позициях, при этом Ереван должен уступить Баку несколько районов Карабаха.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Минобороны миротворцы
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,55 +0,35% EUR/RUB ₽90,4 +0,22% EUR/USD $1,18 -0,12%
Материалы по теме
Самолет с командованием российских миротворцев прилетел в Армению
Политика
Кремль ответил на вопрос о «капитуляции» Армении в соглашении по Карабаху
Политика
Пашинян назвал армию инициатором перемирия в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter