Минобороны показало кадры прибытия российских миротворцев в Ереван

Накануне лидеры Армении, Азербайджана и России объявили об окончании конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта подписали соглашение, согласно которому среди прочего в Карабах будет введен миротворческий контингент России.

Всего ожидается прибытие 1960 российских военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Они разместятся как минимум на пять лет. В дальнейшем соглашение может быть продлено.

Согласно условиям перемирия, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, однако Ереван должен отдать Баку несколько районов Карабаха. С территории непризнанной республики выводятся подразделения армянской армии.