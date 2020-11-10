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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны показало кадры прибытия российских миротворцев в Ереван

Минобороны России показало кадры прибытия трех военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими миротворцами на борту на аэродром Эребуни в Ереване.

На видеозаписи показано, как российские Ил-26 выруливают по взлетно-посадочной полосе в Ереване.

Видео: Минобороны России
Видео: Минобороны России
Video

Три военно-транспортных самолета России доставили более 80 военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады, а также бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Ранее 10 ноября в Армении приземлился самолет Ил-76, на котором прибыло командование российского миротворческого контингента.

Накануне лидеры Армении, Азербайджана и России объявили об окончании конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта подписали соглашение, согласно которому среди прочего в Карабах будет введен миротворческий контингент России.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

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Всего ожидается прибытие 1960 российских военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Они разместятся как минимум на пять лет. В дальнейшем соглашение может быть продлено.

Согласно условиям перемирия, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, однако Ереван должен отдать Баку несколько районов Карабаха. С территории непризнанной республики выводятся подразделения армянской армии.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Минобороны видео Россия миротворцы Армения
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