Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция начала клинические испытания вакцины против коронавируса на базе Университета Эрджиес. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает турецкая газета Hürriyet.

«Сегодня Турция приступила к испытанию нашей отечественной вакцины на людях», — сказал он.

По его словам, на этом этапе исследований препарат протестируют на 44 пациентах.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции зафиксировали 11 марта. В начале апреля турецкие специалисты успешно испытали вакцину против коронавирусной инфекции на животных. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в начале ноября заявил, что собственная вакцина может появиться у Турции к весне 2021 года. До конца года в Турции могут стать доступными одна или несколько вакцин, разработанных другими странами.