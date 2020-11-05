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Пандемия коронавируса ,  
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Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19

Фото:Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция начала клинические испытания вакцины против коронавируса на базе Университета Эрджиес. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает турецкая газета Hürriyet.

«Сегодня Турция приступила к испытанию нашей отечественной вакцины на людях», — сказал он.

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Фото:Michael Weber / imagepower / imago-images.de / Global Look Press

По его словам, на этом этапе исследований препарат протестируют на 44 пациентах.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции зафиксировали 11 марта. В начале апреля турецкие специалисты успешно испытали вакцину против коронавирусной инфекции на животных. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в начале ноября заявил, что собственная вакцина может появиться у Турции к весне 2021 года. До конца года в Турции могут стать доступными одна или несколько вакцин, разработанных другими странами.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в республике выросло до 384 509 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
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